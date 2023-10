Futsal B/F: WFC Grottaglie, Pegue presenta il match con Nox Molfetta

Archiviato il successo cristallino e convincente nel primo turno di campionato con il Centro Storico Montesilvano, la WFC Grottaglie si concentra sulla gara con la Nox Molfetta, che la spagnola Pegue presenta così: “Iniziare con una vittoria vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta. Ci permette di crescere e di lavorare con credendo in ciò che stiamo facendo”.

PRIMA GARA: “Con molte delle mie compagne vi avevo già giocato ed è un fattore importante per l’intesa in campo. Stiamo lavorando tanto per mettere in pratica tutto ciò che proviamo in allenamento con il nostro allenatore”.

NOX MOLFETTA: “Non conosco quest’avversario, ma sono sicura che affronteremo una formazione grintosa. Scenderemo in campo, come ogni domenica, cercando di esprimere ciò che facciamo in campionato con la giusta grinta e lottando fino alla fine”.

SETTIMANA: “Assieme allo staff abbiamo preparato bene il prossimo impegno cercando di correggere gli errori in vista della sfida di Molfetta”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp