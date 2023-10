Futsal B/F: Città di Taranto, tempo di esordire davanti al proprio pubblico

Per le ragazze del Città di Taranto è tempo di esordire davanti al proprio pubblico. Le rossoblù, dopo la vittoria di Chieti, si apprestano a disputare la seconda giornata di campionato contro la Virtus Cap San Michele, gara in programma domenica 22 ottobre alle ore 16:00 presso il PalaFiom di Taranto. La compagine barese alla prima giornata ha invece pareggiato con il Pucetta.

A presentare la gara è mister Vito Liotino: “Per noi questa è una gara importante, affrontiamo la detentrice della Coppa Italia di Serie A2 ed esordiremo davanti al nostro pubblico, pertanto abbiamo tanta voglia di far bene. Il nostro è un gruppo fatto da giovani ed esperte, abbiamo ancora bisogno di crescere e amalgamarci, possiamo veramente dare tanto a questo campionato. Purtroppo ci mancherà Debora Stante ma colmeremo la sua assenza con ancor più determinazione. Mi aspetto tanti tifosi al palazzetto, senza di loro tutto sarebbe nullo. Come al solito daremo tutto per Taranto e per la maglia che indossiamo”.

