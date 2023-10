Futsal A2/M: New Taranto a caccia del bis nell’esordio casalingo

Dopo aver ottenuto il successo nella gara d’esordio in campionato, la New Taranto è pronta a debuttare tra le mura amiche. Alle 15.00 di sabato 21 ottobre, al PalaMazzola, la squadra di Bommino affronterà l’Ecosistem Lamezia Soccer per la 2a Giornata del Girone D di Serie A2.

I rossoblù, neopromossi, si sono imposti nel finale nella prima giornata con il Sammichele di Bari per 5-3. Dopo essere stati in vantaggio, capitan Bottiglione e compagni hanno subito la rimonta degli avversari, salvo poi sfoderare un’ottima reazione da grande squadra che ha consentito agli ionici di portare a casa i primi tre punti del campionato. Dinanzi al proprio pubblico, la New Taranto proverà a ottenere la seconda vittoria stagionale.

Dall’altro lato del parquet ci sarà l’Ecosistem Lamezia Soccer, reduce dalla sconfitta interna per 4-2 con il Futsal Canicattì. Gli orange guidati da coach Carrozza cercheranno il pronto riscatto in una sfida ricca di insidie, ma che sarà affrontata, dalla compagine lametina, con la voglia di conquistare il primo successo nel torneo.

A presentare la sfida è il giocatore della New Taranto C5 Rodrigo Lopes, autore di una doppietta nella prima gara stagionale contro Sammichele: «Sabato scorso abbiamo messo in campo un’ottima prestazione, era fondamentale portare a casa i tre punti in una partita importantissima. Contro Lamezia mi aspetto una partita ancora più difficile: loro cercheranno di rifarsi dopo la sconfitta contro Canicattì. Abbiamo studiato il nostro avversario ma noi giocheremo la nostra prima partita in casa e vogliamo conquistare i tre punti».

Il brasiliano non si nasconde: «I miei obiettivi sono uguali a quelli della squadra: non mi importa il numero delle reti che realizzerò in una partita o nel campionato, mi interessa trascinare il mio team verso la vittoria del campionato. Vogliamo conquistare la Serie A2 Élite. Spero che il pubblico possa aiutarci in questo cammino: vi aspettiamo al PalaMazzola!».

Ad arbitrare la sfida saranno Tommaso Vallecaro di Salerno e Liberato Schettino di Castellammare di Stabia; cronometrista Stefano Prisco di Lecce.

