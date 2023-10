Pallamano A/Gold: Conversano vuol mettersi alle spalle il ko di Merano

Mettere alle spalle velocemente la sconfitta di Merano e prepararsi al meglio per la gara contro Cingoli cercando di integrare il primapossibile il nuovo arrivo in casa biancoverde, il terzino destro nazionale turco Dali Tinkir. É questo il tema che ha dominato la settimana appena trascorsa in casa biancoverde.

La squadra di coach Tarafino è pronta ad affrontare Cingoli, squadra marchigiana reduce da buone prestazioni in questa prima parte di stagione e che nell’ultimo turno ha impensierito non poco anche gli altoatesini del Bressanone.

Tenere alta la guardia e preparare al meglio il match è quello che vuole tutta la piazza ma soprattutto la squadra come dichiara Massimiliano Possamai: “Mi aspetto una partita ostica, il Cingoli è un’ottima squadra, ben preparata ed allenata da Sergio Palazzi; sarà fondamentale intensificare il ritmo difensivo per aiutare i portieri. Il nostro obiettivo è concludere al meglio questa prima parte della stagione ed arrivare alla pausa nazionali con una vittoria”.

La gara è in programma sabato 21 ottobre alle ore 19:00 al Pala San Giacomo di Conversano. Diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp