Futsal B/F, WFC Grottaglie: confermata Manuela Cordaro

Dopo aver costruito uno staff tecnico di prim’ordine, in casa WFC Grottaglie è arrivato il momento della prima conferma. Si tratta dell’esperta portiere Manuela Cordaro, che per il terzo anno consecutivo indosserà la maglia biancoazzurra. “Non ho mai avuto dubbi sul rinnovare con questo club – dice -. Sono molto contenta perché il presidente e il tecnico Bommino hanno voluto trattenermi. Abbiamo obiettivi comuni: fare sempre meglio e cercare di arrivare ogni anno più su in classifica”.

Gli obiettivi

“Dall’anno scorso abbiamo molto da imparare. Sarà una stagione impegnativa, dovremo dimostrare di saper interpretare meglio cose che nella passata stagione non abbiamo espresso al meglio”.

Margarito

“Sono molto entusiasta di incontrare Valentina come preparatrice. L’apprezzo molto sia come giocatrice che come persona. È alla sua prima esperienza come preparatrice dei portieri, ma sono certa che saprà gestire: ha molto da trasmetterci”.

Messaggio ai tifosi

“Spero di vedere il palazzetto sempre più pieno. È importante avere il sostegno da sopra gli spalti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author