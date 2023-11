Futsal B/F: rammarico WFC Grottaglie, rimonta e si fa rimontare

Senza Calendi e la squalificata Pegue, la WFC Grottaglie impone il pareggio all’ostica Soccer Altamura. Primo tempo quasi perfetto delle ragazze di Pannarale, che dopo essere passate in svantaggio per una rete di Plevano ribaltano il risultato grazie ai gol di Russo, Marzella e Gea. Nella ripresa la gara resta piacevole e combattuta: le baresi non ci stanno a capitolare e raddrizzano il match con le marcature di Pedroso e Othamni chiudendo la contesa sul 3-3.

“Buona prestazione, peccato solo per il risultato finale – dice Cataldo Abatematteo, presidente della WFC Grottaglie -. Gara combattuta e giocata con grinta da entrambe le compagini. Vincevamo 3-1 e siamo state raggiunte da un’ottima Soccer Altamura. È un punto importante per la classifica, anche se per come si era messa la sfida ne potevamo portare a casa tre. Ma va bene così, ora pensiamo al prossimo incontro che prepareremo con dedizione e attenzione perché vogliamo tornare a fare bottino pieno”.

WFC GROTTAGLIE-SOCCER ALTAMURA (3-1) 3-3

Reti: Russo, Marzella e Gea per le grottagliesi; Plevano, Pedroso e Othamni per le ospiti.

WFC GROTTAGLIE: Cordaro, Cacciapaglia, Linzalone, Gea, Giliberto, Marangione, Marzella, Russo, Soloperto (K), Sportelli. Coach Pannarale.

SOCCER ALTAMURA: Russo, Ogara, Carone, Difonzo (K), Minafra, Piccolini, Plevano, Pedroso, Othmani, Riboldi, De Castro. Coach Tassielli.

Ammonite: Marzella (W.G), Soloperto (W.G.), Lorusso (S.A.).

