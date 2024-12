Futsal, Audace Monopoli: weekend di successi per il settore giovanile

La Kredias Audace Monopoli chiude un weekend prenatalizio ricco di soddisfazioni, con successi per tutte le sue squadre. Dopo la vittoria della prima squadra contro il Soverato, anche le formazioni giovanili hanno raccolto importanti risultati.

Under 19: rimonta decisiva contro la Diaz Bisceglie

La squadra di mister Lamanna trionfa nel big match contro la Diaz Bisceglie per 5-2. Protagonista assoluto Vito Cascione, autore di quattro gol, affiancato dalla rete di Di Palma. Con questa quarta vittoria consecutiva, i gialloblu chiudono il girone d’andata al secondo posto, staccando i biscegliesi e avvicinandosi alla vetta, distante solo tre punti. Prossimo appuntamento domenica 12 gennaio contro il Giovinazzo.

Under 21: terza vittoria consecutiva

Gli uomini di mister Cardone espugnano il campo del Boemondo Canosa con un 4-2 firmato dalla doppietta di Giuseppe Cascione e dai gol di Colucci e Satalino. Il terzo posto in classifica con 18 punti mantiene la squadra in corsa per le posizioni di vertice. Il prossimo incontro sarà decisivo: sabato 28 dicembre contro la capolista Molfetta alla Tensostruttura.

Under 17: goleada contro il Thuriae

La squadra guidata da Aresta e Ignazzi dilaga contro il Thuriae squadra B con un netto 10-1. In gol Sciacovelli (tripletta), Mandriota (doppietta), G. Muolo, Comes, Laneve, N. Muolo e Renna. I giovani chiudono il girone d’andata al quarto posto, a sei punti dalla vetta. Il ritorno in campo è previsto dopo il 12 gennaio contro il Castellana.

Un fine settimana che conferma la crescita e la competitività dell’intero settore giovanile della Kredias Audace Monopoli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author