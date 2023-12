Futsal A2/M, New Taranto: un poker per mantenere la vetta

La New Taranto C5 non manca l’appuntamento del PalaMazzola e riprende il suo cammino. Tra le mura amiche la squadra guidata da mister Bommino supera, al termine di una partita combattuta il Mascalucia per 4-2: un risultato importante, maturato nella 9a Giornata del Girone D di Serie A2, che permette di allungare la striscia di risultati utili consecutivi e di mantenere, soprattutto, la vetta della classifica.

La squadra tarantina sfiora subito il vantaggio con un colpo di tacco di Rodrigo Lopes dopo pochissimi secondi di gioco. Il match è molto tattico: i rossoblù fanno la partita ma la compagine siciliana tiene bene il campo e prova a chiudere gli spazi. Ma gli ionici alzano il pressing e l’intensità di gioco e sbloccano il risultato: Giannace recupera palla nei pressi della porta avversaria, serve Rodrigo Lopes che con uno scavetto supera il portiere Danekper l’1-0.

Mascalucia non si scompone e comincia ad attaccare: dopo pochissimi secondi è Nicolosi, con un diagonale, a beffare l’estremo difensore De Risi e pareggiare i conti. Taranto non accusa il colpo, si riporta avanti e dopo poco più di trenta secondi trova il 2-1: Di Pietro si porta via due giocatori, col tacco libera Rodrigo Lopes che si presenta davanti al portiere e lo supera. Nel finale del primo tempo la New Taranto cala il tris: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Michael De Risi serve Giannace. Il sinistro del giocatore rossoblù non perdona: rossoblù al riposo col doppio vantaggio.

Nella ripresa Mascalucia prova a premere sull’acceleratore ma deve fare i conti contro la compagine tarantina, ben messa in campo e pronta a chiudere gli spazi. Mister Incatasciato inserisce il quinto di movimento per riaprire i conti e la scelta paga perché i siciliani accorciano le distanze con capitan Longo. Lo schema del quinto si ripropone anche dopo il 3-2 e alla prima occasione utile, direttamente dalla sua porta, l’estremo difensore Gianluca De Risi trova il 4-2 chiudendo il match.

La New Taranto conquista un successo fondamentale e chiude il 2023 con una vittoria che consente ai rossoblù di salire a quota 23 in classifica, un punto in più del Canicattì, seconda forza del campionato. Nel prossimo weekend turno di riposo, la squadra di mister Bommino tornerà in campo sabato 23 dicembre nella difficile ed insidiosa trasferta contro il Messina.

