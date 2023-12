BOLOGNA – Un altro successo per Gianluca Iacus, atleta azzurro paralimpico pugliese che conquista a Bologna il gradino più alto nel tiro a segno. Un successo importante nel campionato italiano assoluto d’inverno 2023, per la categoria R5.

Per l’atleta tarantino si tratta di un prestigioso “bis” in quanto ha già vinto lo scorso anno e così si conferma campione italiano.

Nella qualifica, Gianluca Iacus è entrato in finale come quarto classificato, poi ha scalato la vetta giungendo primo ed ha conquistato la medaglia d’oro. Piazza d’onore e medaglia d’argento per Pamela Novaglio, medaglia di bronzo a Livia Cecagallina.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp