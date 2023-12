Pallamano A/Gold, a Fasano il primo derby stagionale con Conversano

Va alla Sidea Group Junior Fasano il primo derby stagionale, valido per la 12a Giornata della Serie A Gold, con il Conversano superato con il punteggio di 29-25.

Come da previsioni, è stata una gara avvincente e combattuta, a lungo equilibrata, con il primo break dell’incontro, favorevole ai biancazzurri, che giungeva tra il 13’ ed il 15’, quando i campioni d’Italia si portavano dal 6-6 al 9-6. Gli uomini di Tarafino reagivano realizzando un analogo contro parziale (9-9 al 19’), con la danza che si ripeteva alla stessa maniera nelle fasi successive, quando Filippo Angiolini (straripante) e compagni si portavano sul 12-9 (al 24’), per poi essere raggiunti sul 12-12 in avvio di ripresa.

Al 36’ giungeva l’ultima parità (16-16) della sfida, la cui inerzia si spostava poi in maniera più decisa sul fronte del team fasanese, che toccava il +4 al 43’ (21-17). I biancoverdi non riuscivano infatti ad andare più oltre il -2, raggiunto per l’ultima volta al 55’​ (26-24), con i padroni di casa che, trascinati da un irresistibile Marko Knezevic (autore di 12 reti), gestivano con lucidità i minuti conclusivi sino al 29-25 della sirena.

Entrambe le squadre venivano salutate con applausi convinti dal folto pubblico che ha gremito gli spalti del nuovo Palazzetto dello Sport di Fasano, con i supporters biancazzurri che hanno festeggiato la conferma in vetta (con una gara in meno) e che hanno dato appuntamento al gruppo capitanato da Flavio Messina alle Finals di Supercoppa in programma a Chieti nel prossimo week-end.

Stiamo lavorando tanto e stiamo raccogliendo ottimi risultati – dichiara coach Vito Fovio – anche in questo match complicato, avendo affrontato quella che secondo me è la squadra più forte del campionato, che ha dimostrato di avere un roster lungo e di qualità in grado di sopperire alle assenze. Sono molto contento di questa vittoria per i ragazzi, che si stanno sacrificando tanto, e ce la godiamo, ma solo per poche ore, perché dobbiamo subito concentrare le nostre attenzioni alla semifinale di Supercoppa contro il Merano. Affronteremo sabato una squadra giovane ma decisamente forte, che merita di essere in vetta, e faremo in modo di trovarci pronti, soprattutto mentalmente, per cercare di approdare alla finale di domenica”.

Sidea Group Junior Fasano-Pallamano Conversano 29-25 (12-11 p.t.).

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson 1, Angiolini 6, Amato 2, Pugliese 3, Leban, Messina 1, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Beharevic, Knezevic 12, Legrottaglie, Corcione. All.: Vito Fovio.

Pallamano Conversano: Di Caro, Scaramelli 2, Realmonte, Gligic 2, Cwieka 9, Degiorgio, Tinkir 3, Sperti 1, Francelli 1, Scarcelli, Nelson 3, Possamai 2, Alfarano, Marrochi 1, Lupo 1. All.: Alessandro Tarafino..

Arbitri: Anastasio-Zappaterreno.

Risultati 12a Giornata Serie A Gold: Teamnetwork Albatro-Carpi 30-27, Bolzano-Brixen 28-29, Cassano Magnago-Macagi Cingoli 40-26, Raimond Ego Sassari-Alperia Black Devils 15-29, Sparer Eppan-Secchia Rubiera 42-31, Trieste-Pressano 27-23, Sidea Group Junior Fasano-Conversano 29-25.

Classifica: Sidea Group Junior Fasano* ed Alperia Black Devils 20, Bolzano 19, Brixen* 18, Conversano 17, Cassano Magnago 16, Raimond Ego Sassari 14, Teamnetwork Albatro 10, Macagi Cingoli e Sparer Eppan 8, Trieste 6, Secchia Rubiera 5, Carpi 4, Pressano 1. *Una partita in meno (Brixen-Junior Fasano si recupererà il 20/12 alle 20).

Prossimo turno (13/01, ultimo d’andata): Carpi-Cassano Magnago, Secchia Rubiera-Teamnetwork Albatro, Pressano-Sparer Eppan, Alperia Black Devils-Sidea Group Junior Fasano (ore 19), Conversano-Bolzano, Brixen-Trieste, MacagiCingoli-Raimond Ego Sassari (24/01).

Finals Supercoppa Italiana – Casa della Pallamano (Chieti)

Sabato 16 dicembre – semifinali: ore 17.30 Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils, ore 20 Brixen-RaimondEgo Sassari.

Domenica 17 dicembre – finale ore 17.

