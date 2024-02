Futsal A2/M, Monopoli non molla mai: pari in rimonta a Sammichele

Pareggio in rimonta per la Kredias Audace Monopoli nel derby della 15a giornata in casa del Sammichele per 2 reti a 2. Dopo un doppio vantaggio dei padroni di casa, i gialloblu hanno saputo reagire senza mai mollare ritrovando il pari negli ultimi cinque minuti.

Assenti il neoacquisto Leggiero che aveva da scontare una giornata di squalifica e Lapertosa ko per infortunio, con Juan Cruz recuperato in extremis.

La partita. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio dopo sette minuti con un tiro di Primavera deviato da una sfortunata deviazione di Palattella. Il raddoppio dei locali arriva dieci minuti più tardi con Console che con un perfetto rasoterra batte Caramia. Squadre a riposo sul 2-0.

Nella ripresa l’Audace continua a non incidere subendo altre azioni pericolose degli avversari, che non riescono però ad allungare grazie anche a decisivi interventi di capitan Caramia. Quindi mister Giacovazzo chiama time out al quarto d’ora e prova il tutto per tutto inserendo negli ultimi cinque minuti di gioco il quinto di movimento, che si rivela una mossa vincente, dato che neanche trenta secondi dopo arriva il 2-1 con la prima rete gialloblu messa a segno da Cristofaro. Al 18′ con un gran gol dalla distanza la rimonta si completa col 2-2 di Juan Cruz che supera Di Vagno.

Finisce quindi in parità, un pareggio che va molto stretto contro una squadra ben messa in campo, ma i gialloblu come già detto sono stati bravissimi a non mollare mai e a rientrare in partita nel finale. Grazie a questo risultato l’Audace resta settima in classifica a quota 18 punti e sabato prossimo cercherà di continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi alla Tensostruttura in un nuovo scontro diretto per la salvezza contro il Lamezia.

