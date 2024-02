Pallamano A/Gold, Fasano sbanca Siracusa e ritrova la vittoria

Torna alla vittoria la Sidea Group Junior Fasano, che nel pomeriggio di sabato 10 febbraio ha sconfitto in trasferta la Teamnetwork Albatro, con il risultato di 22-30, nel match valido per il 3° turno di ritorno della Serie A Gold 2023/24.

L’equilibrio nel PalaAkradina persiste esclusivamente nei 10’ iniziali (4-4 al 9’), con gli ospiti che realizzano successivamente un break di 5–1 portandosi sul 5-10 al 16’. La formazione siciliana non riesce a trovare le contromisure, a fronte di un team, quello biancazzurro, certamente più preciso rispetto alle ultime uscite.

Rientrati negli spogliatoi all’intervallo sul +8 (10-18), Flavio Messina e compagni gestiscono poi senza grossi patemi la ripresa, preservando costantemente il vantaggio acquisito (15-24 al 38’, 18-27 al 47’), fino al 22-30 della sirena.

I campioni d’Italia in carica sono ora chiamati alla conferma nello scontro diretto con il Cassano Magnago, in programma alle 16.00 di sabato 17 febbraio nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.

”Avevo chiesto ai ragazzi di giocare sempre con la giusta concentrazione soprattutto alla luce delle ultime prestazioni e dell’importanza di questa partita contro una squadra forte, e sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto, avendo interpretato il match nel migliore dei modi.​ Ora ci attendono una serie di scontri diretti in casa, a partire da quello del prossimo week-end contro il Cassano, e dobbiamo continuare a vincere a tutti i costi per restare in una caldissima zona Play-Off, con quattro posti contesi da almeno 6-7 formazioni”, ha dichiarato coach Vito Fovio al termine del match.

Teamnetwork Albatro–Sidea Group Junior Fasano: 22-30 (10-18 p.t.).

Teamnetwork Albatro: Souto Cueto 7, Sciorsci 1, Mantisi 1, Zungri, Pauloni, Calvo 2, Martelli, Burgio, Nemeth 5, Murga, Bobicic, Hermones, El Sabbagh 2, Crotti 4. All.: Mateo Jesus Garralda Larumbe.

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson 5, Angiolini 5, Amato, Pugliese 5, Leban, Messina 1, Boggia 1, Nardelli, Cantore 5, Marinho Da Cunha 4, Beharevic, Knezevic 4, Corcione. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Rhim–Plotegher.

Risultati 16a giornata: Cassano Magnago-Raimond Ego Sassari 26-28, Teamnetwork Albatro-Sidea Group Junior Fasano22-30, Macagi Cingoli-Trieste 21-20, Secchia Rubiera-Brixen 22-34, Carpi-Bozen 26-31, Conversano-Pressano 30-23, Alperia Black Devils-Sparer Eppan 36-30.

Classifica: Brixen 28, Alperia Black Devils 25, Sidea Group Junior Fasano 24, Conversano 23, Bozen* e Cassano Magnago 22, Raimond Ego Sassari* 18, Macagi Cingoli* 14, Sparer Eppan 11, Teamnetwork Albatro* 10, Trieste 8, Secchia Rubiera 7, Pressano e Carpi 4.

*Una partita in meno (il 14/02 si disputeranno i recuperi della 2a giornata di ritorno Bozen-Macagi Cingoli e Raimond Ego Sassari-Teamnetwork Albatro).​



Prossimo turno (17/02): Bozen-Teamnetwork Albatro, Sidea Group Junior Fasano-Cassano Magnago, Pressano-Alperia Black Devils, Raimond Ego Sassari-Secchia Rubiera, Trieste-Carpi, Brixen-Conversano, Sparer Eppan-Macagi Cingoli.

