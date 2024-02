Futsal B/M, Castellana: exploit di misura sul campo del Mirto

Prima vittoria esterna del 2024 per il Castellana C5 che espugna l’ostico Palazzetto dello Sport di Crosia e supera di slancio l’ostacolo Mirto. La banda del presidente Domenico Mazzarisi conquista dunque un altro successo importante, condito da una prestazione tutta cuore e carattere, e consolida la propria posizione di classifica in piena zona playoff ad una settimana dallo scontro diretto contro il Senise in programma sabato prossimo.

LA GARA – Mister Rotondo recupera Ritorno, Grieco, entrambi reduci da squalifica, e Joselillo, ma deve fare i conti con il forfait dell’ultima ora di Mario Chiantera, colpito da attacco influenzale. Il quintetto iniziale è così formato da Ritorno, Satalino, Joselillo, Lacarbonara e Achille, mentre sul fronte opposto Benenati schiera Vaglica, Curia, Santoro, Giasson e Solferino.

Approccio super del Castellana alla gara con Stefano Achille che dopo pochi secondi stappa la partita portando in vantaggio i suoi e bissando la marcatura messa a segno due settimane fa contro il Maschito. La replica dei padroni di casa, alla disperata ricerca di punti per risalire in classifica, tuttavia, non si fa attendere e porta la firma di Cofone e Giasson, autori delle reti che, nel giro di pochi minuti, permettono al Mirto di ribaltare il punteggio e operare il controsorpasso.

Colpito nell’orgoglio, il Castellana impiega pochissimo tempo per riorganizzare le idee e reagire prontamente. Achille, Joselillo e ancora Achille su rigore suonano la carica in casa bianco blu e regalano un nuovo scossone alla gara, scossone che fissa il punteggio sul momentaneo 4-2 in favore degli ospiti. Anche in questo caso, però il Mirto risponde colpo su colpo e sull’asse Campana-Cofone impatta nuovamente il match, prima della zampata vincente di Roberto Vitto che manda le squadre al riposo sul parziale di 4-5.

Nella ripresa la musica cambia radicalmente, le emozioni latitano e allo stesso tempo i gol anche se la contesa resta intensa e combattuta come testimoniano le espulsioni di Curia da una parte e Lacarbonara dall’altra. Le uniche due reti del secondo tempo arrivano soltanto nel finale, servono, di fatto, solo per le statistiche e sono realizzate prima da Joselillo per il Castellana e poi da Giasson per il Mirto.

Al triplice fischio di chiusura, quindi, il tabellone luminoso del palazzetto di Crosia indica il punteggio di 6-5 per gli ospiti che si portano a quota 29 punti in classifica riprendendo nel migliore dei modi il proprio cammino in campionato.



L’ANALISI – Queste le parole del calcettista castellanese Pasquale Pedone al termine della gara: “E’ stata una partita difficile sia per il valore degli avversari, sia per le dimensioni ridotte del campo ci hanno messo un po’ in difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere sempre concentrati ed in partita anche nei momenti più complicati, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo tenuto botta e ci siamo difesi con ordine, anche con l’uomo in meno, fino al gol di Joselillo che di fatto ci ha consegnato i tre punti. Penso che anche oggi abbiamo dato una grande dimostrazione di carattere perché vincere qui non è assolutamente facile e per tale motivo siamo felici e soddisfatti. Ora testa alla prossima gara che, come quella appena conclusa, sarà tutt’altro che agevole”.



Mirto C5 – Castellana C5 5-6 (p.t. 4-5)

Mirto C5: De Luca, Vaglica, Solferino, Curia, Campana, Tedesco, Bacci, Casacchia, Santoro, Giasson, Cofone. All.: Francesco Benenati.

Castellana C5: Ritorno, Satalino, Lacatena, Achille, Joselillo, Lacarbonara, Laselva, Vitto, Pedone, Locafaro, Grieco. All.: Andrea Rotondo.

