Futsal A2/M: Audace Monopoli, arriva Simone Cristofaro

Simone Cristofaro è un nuovo giocatore della Kredias Audace Monopoli. Per il giocatore classe ’93 nativo di Martina Franca, si tratta della sua prima esperienza nel Futsal, dopo anni nel calcio a 11 come attaccante.

«Il Futsal è uno sport che mi ha sempre appassionato – dichiara Cristofaro – inoltre ho molti amici che ci giocano e che mi hanno spinto verso questa nuova esperienza. Ho già avuto il modo di testare questa disciplina, dato che nella passata stagione ho fatto la preparazione atletica con l’Itria, ma per diversi motivi non è andata a buon fine. Monopoli è una piazza importante, me ne hanno parlato tutti bene e non vedo l’ora di iniziare questo campionato di Serie A2. Cercherò di entrare al più presto negli schemi del mister per poter dare un contributo importante alla squadra nel raggiungimento degli obiettivi stagionali».

Con questo acquisto del ds Somma, arriva anche l’ultimo tassello mancante, il pivot. Nei prossimi giorni Cristofaro comincerà la preparazione atletica insieme ai suoi nuovi compagni agli ordini di mister Giacovazzo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp