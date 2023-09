Futsal B/M: Con Vittorio de Brasi un portiere moderno per Latiano

Nel futsal moderno il portiere deve essere abile con le mani e con i piedi. Tra i pali, ma anche come giocatore di movimento. Arriva al Football Latiano l’estremo difensore Vittorio de Brasi, a cui piace partecipare attivamente nell’azione del cosiddetto “quinto uomo”.

Ha iniziato la carriera nell’ Atletico Belvedere in serie C2. Una vera e propria scalata che ha visto De Brasi vincere i campionati di C1, B, A2 sino ad arrivare in A. La società del Football Latiano intende ringraziare la LG procure nella figura dell’avv. Giuseppe Lofrano per la conclusione positiva della trattativa.

Una carriera che ha visto De Brasi, come lui stesso spiega, non solo protagonista con l’Atletico Belvedere. “Ho avuto anche altre esperienze molto importanti. Ad esempio col Bernalda, in C1, abbiamo vinto il campionato e poi in serie B abbiamo disputato la Final Eight di Coppa Italia. In Lucania sono stato ben 5 anni. Successivamente mi sono trasferito alla Farmacia Centrale Paola in serie B per poi passare in A2 alla Tenax Castelfidardo. Dopo l’esperienza a Bernalda, sono tornato per 2 anni a Potenza in serie B e infine, sempre in cadetteria, nel Futsal Ancona. Conosco molto bene il girone di B che comprende le formazioni di Calabria, Basilicata e Puglia, ed è la prima volta che potrò cimentarmi con un club pugliese. Ho scelto questa piazza per rimettermi anche in gioco e soprattutto mettere a disposizione del mister e dei compagni la mia esperienza accumulata”, conclude de Brasi.

