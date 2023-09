Futsal A/F: Bitonto si presenta tra entusiasmo e spettacolo

Si è svolta sabato sera nella suggestiva cornice della piazza antistante il Sagrato del Santuario dei Santi Medici l’oramai tradizionale festa di presentazione del roster della nuova stagione del Bitonto 2023-2024.

Una piazza gremita ha potuto assistere al solito spettacolo che unisce sport e musica, cabaret e divertimento. A presentare la serata è stata Claudia Carbonara assistita dall’insolito valletto Antonio Stornaiolo nel ruolo di guastatore entrambi ben supportati da Simone Mezzapesa e la sua Grande Orchestra Italiana.

Orgoglioso il sindaco Ricci che ha sottolineato come “il Bitonto calcio a 5 sia oramai una realtà bitontina che rappresenta la città e la sua parte più propositiva e positiva”. Dello stesso tenore il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che ospita le partite casalinghe delle leonesse neroverdi, il quale ha sottolineato il fortissimo legame di amicizia tra le due città e si è detto onorato dell’invito e dell’ospitalità del Bitonto C5 e di tutta Bitonto. Un saluto anche da Alessandro Giustino, a capo del comitato che sta organizzando la Supercoppa italiana a Mola di Bari.

Tra gag, battute e propositi per la nuova stagione si sono succeduti sul palco lo staff societario, lo staff tecnico, le ragazze dell’U19 e il roster della Serie A, le cui componenti sono state chiamate singolarmente sul palco per ricevere ciascuna il meritato applauso dei tanti tifosi che hanno gremito la piazza.

In ossequio alla recente partnership con l’US Bitonto calcio, sul palco sono saliti il presidente Orlino e alcuni calciatori. Una presenza beneaugurante visto il successo corsaro dei neroverdi, che domenica hanno battuto il Barletta a domicilio qualificandosi per il secondo turno di Coppa Italia di Serie D.

In un’altra serata di successo, Silvana Intini non poteva non ripetere il suo mantra: “la squadra non è mia, ma di tutta la città: con questa serata certifichiamo solo un passaggio di consegne dei miei cittadini che ci affidano questo progetto e ci invitano a portarlo avanti e a farlo crescere sempre di più. Ci impegneremo profondamente per raccogliere il massimo possibile in tutte e quattro le competizioni in cui saremo impegnati”.

Gianluca Marzuoli, condottiero vincitore, ha come sempre idee chiare e piedi per terra: “è stata una stagione bellissima e la partita della vittoria dello scudetto il coronamento di un percorso fantastico. So benissimo cosa la gente vorrebbe da noi ma siamo consci delle difficoltà che incontreremo e di quanto possa essere difficile ripetersi o affrontare sfide come quelle con i vincitori dei campionati più forti d’Europa. Noi stiamo lavorando per farci trovare pronti. Poi il campo ci dirà se e quanto siamo stati bravi”.

