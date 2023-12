Futsal A2/F, l’Audace Monopoli ritrova i tre punti a Molfetta

Successo importante per la Kredias Audace Monopoli in casa delle Aquile Molfetta per 4 reti a 1. In un match tutt’altro che facile tra due squadre affamate di punti fondamentali per la salvezza, a spuntarla è stata la formazione allenata da mister Giacovazzo, più cinica sottoporta e attenta fino all’ultimo secondo contro l’offensività degli avversari.

La partita. Al 5’ vantaggio gialloblu con la prima rete stagionale di Palattella, servito da Rodrigo che calcia la palla verso la porta e verso il polignanese che può solo toccare e insaccare alle spalle di Rafanelli. Al 7’ altro assist di Rodrigo per Passiatore che di testa supera il portiere locale e sigla il 2-0. Al 12’ accorcia le distanze il Molfetta su contropiede con Hernandez. Un minuto più tardi arriva il 3-1 con la doppietta di Passiatore, bravo a mandare la palla in rete dopo una azione insistita nella trequarti locale che si chiude al meglio con un tiro potente da circa 10 metri.

L’Audace amministra e chiude la prima parte di gioco in vantaggio. Nella ripresa il Molfetta parte totalmente all’attacco, ma a gioire è ancora l’Audace con il 4-1 di Rodrigo servito in contropiede da Juan Cruz, bravo ad angolare il pallone e superare Rafanelli. Dal 5’ il Molfetta inserisce Toma come quinto di movimento portandosi totalmente all’attacco, ma si rende pericolosa solo in due occasioni con un palo e una traversa. Al 15’ è Juan Cruz a colpire in contropiede il palo.

Pochi secondi dopo arriva il secondo giallo al portiere di movimento Toma per un fallo ai danni di Passiatore e Molfetta che resta in quattro. L’Audace non riesce ad approfittare della superiorità e continua ad amministrare il match senza grossi rischi fino al fischio finale.

Finisce quindi 1-4 per i gialloblu, tre punti importantissimi in chiave salvezza. Sabato prossimo turno di riposo per il campionato, mentre l’Audace tornerà in campo giovedì 21 dicembre alle ore 20:30 nell’anticipo della decima giornata, l’ultima partita del 2023 in casa contro il Palo del Colle.

SERIE A2 GIRONE D 2023-24, 9^ GIORNATA

AQUILE MOLFETTA – KREDIAS AUDACE MONOPOLI 1-4 (1-3)

RETI: 12’10” Hernandez(MOL); 4’50” Palattella, 7’31” e 13’50” Passiatore, 2’39”st Rodrigo(AUD)

AQUILE MOLFETTA: Rafanelli; Barile, Spadavecchia, Clarelli, Infantino, Murolo, De Candia, Hernandez, Rella, Andriani, D’Agostino, Toma. All. Piacenza.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Passiatore, Lenoci, Palattella, Juan Cruz, Baldassarre, Lapertosa, Rodrigo, Renna, Perrucci, Cristofaro; Grimaldi. All. Giacovazzo.

Arbitri: Daniel Fior e Alessandro Soligo della sezione di Castelfranco Veneto. Cronometrista: Antonio Ciniero della sezione di Brindisi.

Ammoniti: Murolo (MOL).

Espulsi: 15’15” Toma (MOL).

