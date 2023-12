Futsal B/M, un Bernalda stellare rimonta in casa della capolista Senise

Il finale che non ti aspetti e la partita perfetta dei rossoblu che sbancano il PalaMontecotugno della capolista Futsal Senise in un derby sconsigliato ai deboli di cuore e dal finale thrilling. La gara è dai due volti con il primo tempo di chiara marca bianconera: il Senise riesce ad emergere grazie all’esperienza e all’abilità di Stigliano, Dipinto e Da Costa che riescono a sfruttare le omissioni difensive dei rossoblu con il primo tempo che si chiude con il risultato di 4-1 per i padroni di casa.

Il match sembra incanalato a favore della capolista ma nella ripresa Peppe Grossi suona la carica ed emerge la maggiore vigoria e brillantezza fisica dei rossoblu che completano la rimonta ribaltando la contesa con le segnature di Gallitelli (doppietta) e Laurenzana.

Non è finita, il sussulto del Senise con la segnatura del momentaneo pareggio di Giorgini riporta il risultato in parità (5-5) ma nell’ultimo minuto della partita il Bernalda riesce a “sprintare” grazie ai gol di Laurenzana e Iannuzziello che regalano una gioia immensa ai tifosi bernaldesi accorsi al PalaMontecotugno.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: Brescia, Laurenzana, D’Onofrio, Grossi, Gallitelli. Sul fronte opposto il Futsal Senise con: Nucera, Benedetto, Da Costa, Stigliano, Di Pinto.

Il Senise è subito pericoloso con Stigliano ma Brescia si rifugia in angolo. La rete giunge qualche istante più tardi con Di Pinto che sfrutta un errore difensivo della difesa rossoblu per mettere in rete per 1-0. I padroni di casa insistono: Brescia interviene sul tiro di Da Costa evitando la capitolazione.

Il Bernalda reagisce: la punizione di Gallitelli viene respinta dal muro bianconero ma, poco più tardi, Laurenzana si libera al tiro freddando Nucera per 1-1. I rossoblu si riversano in avanti: lo stesso Laurenzana calcia a botta sicura superando Nucera ma Stigliano in sforbiciata salva sulla linea di porta mentre, qualche istante dopo, Sali perde l’attimo propizio per battere a rete e Nucera ha gioco facile.

Dall’altra parte il Senise dilapida una palla gol con Giorgini che si lascia ipnotizzare da Brescia che nulla può, un minuto dopo, sulla rasoiata dalla media distanza di Stigliano per il 2-1. I bianconeri allungano a metà frazione con Capalbo che sfrutta una disattenzione difensiva bernaldese per superare Brescia per il 3-1. I bianconeri continuano ad attaccare: Brescia si oppone al tiro ravvicinato di Da Costa.

Il Bernalda cerca di scuotersi: sugli sviluppi di una punizione di Laurenzana il sinistro di Gallitelli si stampa sul palo. E’ però il Senise ad allungare ancora con una bella azione manovrata finalizzata da Da Costa per il 4-1. Nel finale della prima frazione sussulto bernaldese: il destro dalla distanza di Iannuzziello trova il volo plastico di Nucera che si rifugia in corner mentre, una manciata d’istanti dopo, l’estremo bianconero si oppone al diagonale di Sali. Le squadre vanno al riposo con il vantaggio dei locali per 4-1.

Ad inizio ripresa il Bernalda parte all’attacco: Nucera si oppone alla punizione mancina di Gallitelli. E’ il preludio alla rete rossoblu che giunge grazie alla caparbietà di Grossi che strappa la sfera ad un avversario e scarica una staffilata che si insacca sotto la traversa per il 4-2. La rete realizzata galvanizza i ragazzi di Volpini che segnano ancora sugli sviluppi di un corner, il diagonale di Gallitelli è vincente per il 4-3.

Il Bernalda non si ferma e riesce a pareggiare in ripartenza con Laurenzana per il 4-4. La gara è frizzante con occasioni da entrambe le parti con il Senise più manovriero e i rossoblu abili in ripartenza: a metà tempo miracoloso Brescia che ribatte un tiro ravvicinato di Giorgini mentre, poco dopo, Stigliano dalla distanza costringe Brescia alla respinta con i piedi.

E’ il Bernalda a passare in vantaggio: sugli sviluppi di una punizione Gallitelli trova il pertugio giusto con il sinistro per superare Nucera per il 4-5. Sulle ali dell’entusiasmo gli ospiti confezionano altre occasioni da rete con Laurenzana, Gallitelli e Sali ma le conclusioni trovano attento Nucera; ci pensa Giorgini ad agguantare il pareggio battendo Brescia con un tocco astuto per il 5-5. Gli ultimi minuti sono infuocati: il Bernalda sfiora la rete con Grossi (superlativo Nucera) e Sali mentre dall’altra parte il Senise vicino alla segnatura con Da Costa a cui seguono un palo per parte colto dalle due squadre (alla fine saranno 4 i legni colpiti dal Bernalda).

Il Senise nell’ultimo scorcio di match raggiunge il bonus dei 5 falli, da parte sua il Bernalda è inarrestabile a 1:08’ dal suono della sirena Laurenzana calcia un angolo, la sfera probabilmente deviata da Giorgini, si insacca il 5-6 che ammutolisce il PalaMontecotugno di fede bianconera. Il tecnico Masiello tenta la mossa disperata avanzando il portiere Nucera da quinto di movimento ma è il Bernalda a “marchiare a fuoco” il successo con Iannuzziello che strappa la sfera a Dipinto e con un destro da distanza siderale griffa il 5-7 finale.

FUTSAL SENISE-BERNALDA FUTSAL 5-7

Marcatori: sequenza primo tempo Di Pinto (S) 1-0; Laurenzana (B) 1-1; Stigliano (S) 2-1, Capalbo (S) 3-1; Da Costa (S) 4-1; secondo tempo Grossi (B) 4-2; Gallitelli (B) 4-3; Laurenzana (B) 4-4; Gallitelli (B) 4-5; Giorgini (S) 5-5; Laurenzana (B) 5-6; Iannuzziello (B) 5-7

FUTSAL SENISE: Dalessandro, Benedetto, Capalbo, Albano, Da Costa, Iorio, Grandinetti, Giorgini, Stigliano, Dipinto, Nucera, Iacovino, Simeone. All. Masiello.

BERNALDA FUTSAL: Scarnato, Laurenzana, Sali, D’Onofrio, Iannuziello, Carella, Gallitelli, Grossi, De Pizzo, Lovecchio, Brescia, Benedetto. All. Volpini.

Arbitri: 1^ Ostuni di Bari, 2^ Decorato di Barletta, cronometrista: Conca di Barletta.

Ammoniti: Gallitelli (B), Iannuziello (B).

