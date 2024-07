Futsal A/M, trionfo Manfredonia al meeting del calcio giovanile pugliese

Il Vitulano Drugstore Manfredonia è stato ospite, venerdì 19 luglio, presso il Barion Hotel di Bari, del Meeting del Calcio Giovanile Pugliese. Durante l’evento organizzato dal Comitato Regionale della LND, i sipontini hanno ricevuto un prestigioso trofeo.

La premiazione è avvenuta in riconoscimento della vittoria del Girone A del Campionato Regionale Under 17 nella stagione 2022/23. In quell’annata, un gruppo straordinario ha trionfato in tutte le sfide della stagione regolare, dominando il girone e perdendo solo lo spareggio finale per l’accesso alla fase nazionale contro l’Itria. Anche in semifinale di Coppa Puglia la squadra ha subito una sconfitta, ma ha ottenuto una soddisfazione immensa: il PalaScaloria completamente pieno per una partita giovanile.

Il grande merito di questo successo, e soprattutto della crescita di tutti i ragazzi, va attribuito al dirigente accompagnatore responsabile Giuseppe Ese e a tutti i dirigenti che, negli ultimi anni, hanno tracciato un percorso per tanti giovani talentuosi. Dalle lezioni di scuola calcio ai parquet della Serie A, non è mai mancato il sostegno ai più piccoli e una sincera passione per il proprio lavoro. Questo premio non può che incentivare ulteriori successi negli anni a venire.

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, nel ringraziare e salutare i preziosi elementi sopra menzionati, annuncia che a brevissimo arriveranno grandi novità per il settore giovanile. L’innesto di nuove figure andrà a rimodulare l’intera struttura tecnica e organizzativa, con l’obiettivo di portare un miglioramento sostanziale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author