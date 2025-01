Futsal A/M, Manfredonia: salutano tre calciatori

La Vitulano Drugstore Manfredonia ha ufficializzato l’uscita di Marco Belloni, Daniele Dovara e Gaetano Musumeci, gli ultimi due arrivati in prestito in estate.

Pur non condividendo alcune dinamiche comunicative legate alla fine dei rapporti, il club “desidera ringraziare gli atleti per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurando loro il meglio per il futuro, sia dentro che fuori dal campo”.

Il club sipontino è già al lavoro per ristrutturare la rosa, con l’obiettivo di fornire allo staff tecnico un organico sempre più competitivo e adatto alle esigenze del campionato. Nuovi aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della società.

