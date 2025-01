Futsal C1/M, clamoroso: Real Molfetta vince la Coppa Italia a tavolino

Ribaltato il risultato del campo della finale di Coppa Italia di Serie C1 di calcio a cinque pugliese: sul campo il Grimal Barletta aveva vinto 6-3 contro il Real Molfetta, ma l’aver schierato Joel Silva costa caro al club della disfida dopo il ricorso presentato dai baresi.

Il calcettista portoghese aveva una squalifica in essere e non era pertanto schierabile. Cosi il giudice sportivo della LND delibra il 6-0 a tavolino per il Real Molfetta, dando ragione al club guidato da mister Cirillo. Per lo stesso Silva ci sarà da scontare (ancora) un turno di squalifica.

I fatti contestati

Secondo il ricorso, Da Silva, all’epoca tesserato per il Futsal Barletta, aveva ricevuto una squalifica per una giornata il 9 febbraio 2023. Tuttavia, poco dopo, il giocatore si era trasferito in Portogallo senza poter disputare la gara successiva, impedendo così l’esecuzione della sanzione. Tornato in Italia nel dicembre 2024 e tesserato dalla GrimalTeam, Da Silva avrebbe disputato diverse partite, inclusa quella contro il Real Molfetta, senza aver scontato la squalifica.

La GrimalTeam aveva risposto al ricorso affermando che la squalifica fosse già stata scontata, ma le indagini presso l’Ufficio Tesseramenti del CR Puglia hanno smentito questa versione, confermando l’irregolarità.

La decisione del Giudice Sportivo

Accogliendo il ricorso della Real Molfetta, il Giudice Sportivo ha deliberato:

• La sconfitta a tavolino per 6-0 della GrimalTeam C5;

• Una giornata di squalifica per il calciatore Da Silva Joel Fabricio;

• La trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti sulle violazioni commesse.

