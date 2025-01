Calcio giovanile, Foggia e Cerignola ospiti della Fidelis Andria per un test match

Una sgambata per smaltire le scorie delle feste e riprendere il ritmo in vista del ritorno in campo. Le under 19 nazionali di Fidelis Andria, Foggia e Cerignola, protagoniste in un triangolare amichevole da 45 minuti a sfida organizzato dal club federiciano e svoltosi al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria.

Ad avere la meglio il Cerignola, capace di battere 2-0 il Foggia dopo il 2-2 rimediato contro i padroni di casa, sconfitti dai satanelli per 2-0 nella gara conclusiva. Risultato che conta poco ai fini della sostanza, per gli juniores nazionali della Fidelis Andria allenati da Andrea Troia l’occasione di confrontarsi con due realtà professionistiche appartenenti al campionato Primavera 3. Il punto sulle tre formazioni nel servizio.

