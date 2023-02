Futsal A/F: Real Statte, Marzella ‘Bitonto tosto, ma proviamoci’

Con il Bitonto, alle 18.30 di domenica 5 febbraio, il Real Statte è chiamato a disputare una partita accorta per capire quale sia la vera Italcave: quella bella vista in Coppa Italia con la Lazio, oppure quella abulica con Rovigo di domenica scorsa?

Il trainer ionico chiede alle sue ragazze “di reagire alle difficoltà con quello spirito che ha sempre contraddistinto la squadra ionica nella sua storia. Stiamo attraversando un periodo complicato, però non possiamo guardarci dietro. Ora sono tutte finali. Dobbiamo recuperare punti con chiunque, non perdendo mai la calma, anche se il tempo stringe. Ci siamo posti degli obiettivi concreti, da raggiungere con sacrificio e umiltà. Domenica affrontiamo un avversario tosto, ma bisogna provarci. Il nostro calendario di mette davanti a formazioni che hanno degli obiettivi, ecco perché ogni match, come dicevo in precedenza, è una finale. Chiedo a tutti di essere compatti, vogliamo uscire da questa situazione quanto prima”.

Unica assente, per squalifica, Corin Pascual. La numero 7 ionica, dopo l’infortunio alla caviglia, sta continuando il programma personalizzato per poter essere a disposizione del trainer rossoblù nella prossima gara contro la Lazio.

