Futsal A/F: Bitonto, l’ex Mansueto ‘Statte da non sottovalutare’

Si riaccendono le luci del campionato di serie A e si riaccendono sul PalaPansini di Giovinazzo che questa domenica ospiterà il match fra il Bitonto C5 Femminile ed l’Italcave Real Statte.

Una sfida, quella valevole per il diciassettesimo turno, che può e deve dire tanto sul cammino di entrambe le compagini.

In piena lotta per difendere la categoria dopo la rivoluzione estiva, le tarantine sostano al penultimo posto in classifica a quota sette punti e sono alla caccia disperata di punti che possano valerle la salvezza diretta in una stagione complessa.

Una stagione, in cui le rossoblue di Toni Marzella, hanno totalizzato finora quattordici goal segnati a fronte dei quarantaquattro subiti.

Numeri, che però non rispecchiano a pieno quello che è il valore tecnico della squadra, come testimonia lo 0-1 dell’andata in favore del Bitonto in cui le tarantine si mostrarono compagine solida difensivamente e rognosa da affrontare.

Servirà dunque il miglior Bitonto per avere la meglio dello Statte e continuare a difendere a tutti i costi il primato in classifica in co abitazione col Tiki Taka Francavilla.

Un Bitonto, che grazie alla vittoria netta e sofferta allo stesso tempo contro l’Irpinia nell’ultimo turno si è ripreso la vetta e continua a viaggiare su ritmi mostruosi come testimoniano gli ottantasette goal segnati a fronte dei soli ventinove subiti. Un Bitonto, che non vuole assolutamente lasciare quella posizione di classifica.

Coach Marzuoli suona la carica e fa il pompiere: “Gara che va affrontata pensando all’andamento del match di andata: abbiamo segnato solo su punizione. Significa che lo Statte ha gli strumenti e la squadra per frenare il nostro attacco. Dovremo giocare con mente libera applicando quello che proviamo in allenamento e quello che facciamo da inizio stagione senza farci prendere dalla frenesia o dal nervosismo se il gol tarderà ad arrivare. Allo stesso tempo dovremo evitare le ripartenze che potrebbero essere molto pericolose come le partite con Verona e Irpinia hanno mostrato. E’ un momento della stagione in cui il calo di tensione potrebbe essere dietro l’angolo e non possiamo rischiare di rovinare quello che di buono abbiamo fatto finora”.

Nicoletta Mansueto è una delle tre ex della partita: “Incontrare lo Statte non sarà mai facile per me e credo non lo sia per chi ha indossato quei colori. Sarà emozionante domenica. Ma non dobbiamo farci ingannare dalle difficoltà dello Statte, può tirare fuori la partita dell’anno e metterci in difficoltà, come successo all’andata. Dobbiamo scendere sul parquet concentrate e convinte come se fosse una gara di coppa, solo in questa maniera potremo pensare di poter strappare un risultato positivo e continuare il nostro percorso”.

Ad arbitrare il derby ci saranno come primo arbitro Luca Petrillo e come secondo arbitro Paolo De Lorenzo. Al cronometro Amedeo Lacalamita. Appuntamento dunque per domenica 05 febbraio al PalaPansini di Giovinazzo per Bitonto C5 Femminile vs Real Statte. Calcio di inizio alle ore 18.30.

