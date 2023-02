Futsal A/F: Crollo Real Statte, la Lazio sbanca il PalaCurtivecchi

Non si sblocca in casa e l’Italcave Real Statte, che subisce una pesante sconfitta (6-3) con la Lazio. Ioniche in difficoltà a inizio partita, poi ritrovano l’assetto migliore, ma l’accelerazione biancoceleste non regala scampo a Margarito e compagne. Ora per le rossoblu la trasferta con l’Irpinia che sarà importante per il proseguo della stagione.

Italcave al via con Margarito, Russo, Valeria, Marangione, Pegue. Risponde la Lazio con Mascia, Siclari, Beita, Marchese, Grieco.

Primi due minuti e l’Italcave subisce il gol in contropiede di Marchese e la botta su rimessa laterale di Grieco. Risponde lo Statte con Russo, che prima colpisce il palo poi di esterno mette a lato. Le stattesi raccolgono i frutti con l’assist di Pegue per Pascual a metà frazione. Sfortunata Bergamotta: nel tentativo di spazzare, mette la palla nella sua rete. Sul finale il gol del 4-1 su rovesciata di Marques lasciata sola in area.

L’approccio della ripresa è simile a quello della prima frazione: Lazio che preme, Statte in difficoltà. Due volte Marchese chiude la sfida. Da annotare un tentativo di reazione dell’Italcave con autorete i Vazquez e rete di Titova dopo una punizione dal limite.

ITALCAVE REAL STATTE-LAZIO 3-6 (1-4 p.t.)

RETI: 0’25” p.t. Marchese (L), 2’27” Grieco (L), 9’33” Pascual (S), 14’30” aut. Bergamotta (L), 19’25” Marques (L), 2’13” s.t. Marchese (L), 5’13” Marchese (L), 15’15” aut. Vazquez (S), 16’03” Titova (S)

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Russo, Valeria, Marangione, Pegue, Convertino, Pascual, Discaro, Gea, Bergamotta, Titova, Linzalone. All. Marzella.

LAZIO: Mascia, Siclari, Beita, Marchese, Grieco, Di Marco, Vazquez, Marques, Gurrieri, Pinheiro, D’Angelo, Farinelli. All. Chilelli.

ARBITRI: Pasquale Crocifoglio (Napoli), Nicola Maria Manzione (Salerno) CRONO: Dario Pezzuto (Lecce).

AMMONITE: Mascia (L).

Condividi su...



Linkedin

email