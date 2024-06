Furto e riciclaggio di auto: 30 arresti tra la Bat e Cerignola

Associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture: vasta operazione della polizia di Stato nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. Oltre 30 i soggetti arrestati e denunciati. Nell’ambito di una vasta operazione della polizia di Stato coordinata dalla Procura della repubblica di Trani, gli investigatori della Squadra mobile della questura di Andria e del Servizio centrale operativo di Roma stanno eseguendo numerose custodie cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al furto e ricettazione di autovetture. I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11:00 alla Procura della repubblica di Trani.

