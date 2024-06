Aumento TARI a Barletta, il PD risponde a Fratelli d’Italia

BARLETTA – Nessun aumento della TARI a Barletta, ma resta lo scontro sulle responsabilità politiche degli ultimi giorni. A margine del consiglio comunale di giovedì è arrivata l’accusa di Fratelli d’Italia, che ha definito il PD il partito delle tasse per antonomasia. La risposta dei dem non si è fatta attendere.

Come ulteriore risposta a Fratelli d’Italia, il PD si attribuisce la sua parte di meriti per il risultato raggiunto in consiglio comunale. Gli introiti che non deriveranno dall’aumento della TARI andranno attinti dagli utili della Barsa e dalle casse comunali. I dem monitoreranno le evoluzioni finanziarie dei prossimi mesi.

