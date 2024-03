Furti d’auto nella Bat, targhe e ricambi in un casolare in campagna

BAT – Ricettazione, riciclaggio e detenzione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni. Due persone sono state arrestate dai carabinieri. Il tutto si svolgeva in un’area isolata delle campagne tra Andria e Corato dove i militari, con un servizio di osservazione siastatico che dinamico, avrebbero visto entrare in un casolare poco illuminato un’autovettura con a bordo due soggetti a volto travisato da scaldacollo e cappellini. I militari dopo essersi qualificati avrebbero chiesto ai due di fermarsi ma quest’ultimi si sarebbero dati alla fuga verso le campagne. Dopo pochi metri i malfattori sono stati raggiunti.

A seguito di una accurata perquisizione nell’interno dell’area sono state rinvenute un’auto oggetto di furto con targhe rubate, 16 centraline di auto, 4 ricetrasmittenti, un disturbatore di frequenze e diversi arnesi da scasso. I due venivano sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

