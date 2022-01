MESAGNE – Fuori strada con l’auto, giovane donna resta incastrata nelle lamiere prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e di un’ambulanza del 118 che ha poi condotto la ragazza in gravi condizioni all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Incidente, nella mattinata di sabato, sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Mesagne. Il mezzo, per cause ancora in corso d’accertamento, è uscito fuori strada ribaltandosi. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale di Mesagne. La donna, secondo quanto appreso, viaggiava sola.