FRANCAVILLA FONTANA – Sono arrivati a piedi e con il volto coperto, hanno frantumato il finestrino dell’auto e lanciato una molotov nell’abitacolo. Quindi, sono fuggiti via. Sono di matrice dolosa le fiamme che questa notte hanno avvolto un’auto parcheggiata tra via Mogavero e via Antonio Distante.

Rilievi e videosorveglianza: caccia ai piromani

I rilievi dei vigili del fuoco del locale distaccamento e dei carabinieri della compagnia hanno evidenziato, con ragionevole certezza, le tracce lasciate dalla misteriosa coppia di piromani in azione intorno alla mezzanotte. Il rogo ha distrutto il mezzo, una Fiat 500, ma anche danneggiato il portone di un’abitazione vicina. Fuoco e fiamme, per altro, hanno consigliato l’evacuazione dell’immobile. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Ora, al via le indagini. L’auto distrutta è di un commerciante ambulante del posto.

