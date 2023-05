POTENZA – A seguito del decreto di fermo emesso dalla Procura di Potenza a carico di Giovanni Battista ERRICO, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio del dott. Pucillo Lorenzo, fatto avvenuto il 21 marzo 2023 a Pescopagano (PZ), è stata fatta richiesta al Gip del Tribunale di Potenza della convalida del provvedimento pre-cautelare e applicazione della misura della custodia in carcere dell’indagato. Il Gip, a seguito della relativa udienza, ha convalidato il fermo ed ha emesso la richiesta misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. Giovanni Battista ERRICO, oltre ad aver ammesso durante l’interrogatorio le sue responsabilità parlando di un delitto non premeditato ma arrivato al culmine dell’ennesimo litigio per lo sconfinamento delle mandrie della vittima nei suoi terreni, avrebbe anche detto agli inquirenti di sentirsi a sua volta minacciato dal dottor Pucillo.

Condividi su...



Linkedin

email