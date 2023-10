Fuga degli infermieri, dal nord ritornano al sud

TARANTO – È in corso un controesodo per gli operatori sanitari d’Italia, e degli infermieri in particolare, che a causa dei turni massacranti, delle basse retribuzioni e un elevato carico di stress, dalle città del nord decidono di ritornare nelle province di origine e del mezzogiorno in particolare.

Si tratta di una vera e propria fuga di infermieri, un anomalo fenomeno confermato anche dal Presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche della provincia jonica, Pierpaolo Volpe.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp