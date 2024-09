Frosinone-Bari 0-3: la sintesi del match

FROSINONE-BARI 0-3

Reti: 46’pt Maita (B), 8’st Dorval (B), 21’st Favilli (B)

Frosinone (3-4-2-1): Sorrentino, Monterisi, Kalaj (80’ Bettella), Marchizza (c), Oyono J. (46’ Kvernadze), Cichella (57’ Machin), Gelli, Oyono A., Ambrosino (57’ Distefano), Partipilo (57’ Begic), Tsadjout. Panchina: Frattali, Minicangeli, Vural, Garritano, Szyminski, Bracaglia, Sene. All. V. Vivarini

Bari (3-5-2): Radunovic (72’ Pissardo), Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri (57’ Tripaldelli), Lella, Benali, Maita (82’ Saco), Dorval, Falletti (82’ Sgarbi), Novakovich (57’ Favilli). Panchina: Bellomo, Lasagna, Maiello, Manzari, Sibilli, Favasuli, Obaretin. All. M. Longo

Arbitro: Luca Massimi (Termoli); assistenti: Cristian Rossi (La Spezia) e Giuseppe Perrotti (Campobasso). Quarto Ufficiale: Lucio Felice Angelillo (Nola). VAR: Antonio Di Martino (Teramo), AVAR: Gianpiero Miele (Nola)

Ammoniti: Oliveri (B), Kalaj (F), J. Oyono (F), Tsadjout.

Note: angoli 3-3. Recuperi: 1’pt; 7’st. Prima del via osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci. Stadio ‘Benito Stirpe’, Frosinone; cielo parzialmente nuvoloso, 20°C, terreno in buone condizioni; 10.947 spettatori (1.021 tifosi ospiti, settore esaurito).

