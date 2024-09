Fidelis Andria, Danucci: “Pari che non soddisfa. Diremo la nostra fino alla fine”

“Non posso essere soddisfatto dopo questo pareggio. È stata una partita combattuta su un campo difficile. I ragazzi hanno avuto l’atteggiamento giusto. A volte siamo stati troppo frettolosi anche se abbiamo avuto tre-quattro occasioni, senza concedere nulla al Matera. Mi prendo questo punto”. Sono le parole di Danucci, tecnico della Fidelis Andria che ha parlato esclusivamente in conferenza stampa.

Sulla partita – “Abbiamo esagerato un po’ troppo con i palloni alti. Avevamo preparato il match difendendoci un poì più bassi, cercando di braccare il Matera nella fase di costruzione. Purtroppo, il terreo di gioco non ci ha aiutato. Però, dovevamo gestire al meglio alcune situazioni. La squadra deve togliersi di dosso questa tensione”.

Sulla squadra – “Al completo saremo un team importante. Se poi ti mancano giocatori importanti per infortuni e squalifiche diventa tutto più difficile. Dobbiamo trovare il giusto assetto. Dal punto di vista difensivo siamo solidi. Dobbiamo migliorare per quanto riguarda quello offensivo. Questa squadra dirà la sua fino alla fine per la vittoria del campionato, insieme a Nocerina, Casarano e Virtus Francavilla”.

Sul calendario – “Le prossime due partite, per noi, saranno fondamentali per il prosieguo della nostra stagione. Penso ch la Fidelis Andria, contro squadre come il Matera possa far meglio”.

