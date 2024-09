Matera, Ciullo: “Buon punto. Citro e Burzio? Perdite pesanti”

“Devo dire che abbiamo disputato una buona partita. Avevamo delle difficoltà alla vigilia per via di alcune assenze importanti ma abbiamo risposto nel migliore dei modi a queste vicissitudini. Possono ritenermi soddisfatto”. Ad Antenna Sud, ha parlato così, il tecnico Salvatore Ciullo nel post partita di Matera-Fidelis Andria.

Sulla partita – “Sappiamo che il cammino di questo campionato sarà davvero lungo e difficile. Oggi, avevamo due assenze importanti come quelle di Burzio e Citro in avanti. Perderli insieme è stato davvero deleterio per noi. Però, devo dire che chi è sceso in campo si è dimostrato all’altezza della situazione. Oggi abbiamo chiuso la partita giocando addirittura con cinque under. Sono arrivate delle indicazioni importanti e per il gruppo e la nostra squadra posso dire che sono stati molto importanti”.

Sui tifosi – “Per noi rappresentano un’arma in più. Capiscono i momenti di difficoltà, come quelli di oggi. Ci fa davvero piacere questo confronto con loro, perché abbiamo un rapporto importante”.

Sulla squadra – “Di fronte avevamo una Fidelis Andria costruita per obiettivi importanti. Da parte mia, posso ritenermi soddisfatto per questo pareggio importante che abbiamo portato a casa”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author