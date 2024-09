Barletta, De Candia conferma: “Bottalico verso l’addio”

Potrebbe essere al capolinea la storia tra Andrea Bottalico e il Barletta. A confermare la notizia, Pasquale De Candia ai microfoni di Antenna Sud al termine del 7-0 dei biancorossi rifilato al Corato: “Bottalico ha richieste in Serie D – le parole del tecnico – e in settimana potrebbe già cambiare squadra. È stato il calciatore a chiedere la cessione”. L’ex Fidelis Andria è nel mirino del Manfredonia di Franco Cinque e oggi non figurava neanche in distinta nel match del “Coppi” di Ruvo.

