Matera-Fidelis Andria 0-0: Brahja ed Esposito sugli scudi

Alla fine, il punto è il risultato più giusto. Perché Matera e Fidelis Andria, entrambe cercano la vittoria ma alla fine devono accontentarsi di un punto. Pareggio che probabilmente può star bene ad entrambe, anche se la squadra di Danucci per la terza partita consecutiva non trova i tre punti. Invece, quella di Ciullo allunga la serie e continua il proprio percorso di crescita, fermando la prima big di questo campionato.

Il primo tempo – Match che fatica a decollare. Per vedere le prime emozioni bisogna aspettare metà tempo. È il Matera a provarci per primo. Intuizione di Incerti per Napolitano che taglia in area ma viene fermato dall’uscita di Esposito. Pochi minuti dopo è ancora il numero 26 a provarci: Esposito sbaglia il rilancio, Incerti lo vede fuori dai pali ma non riesce nella rete della domenica. È ancora lui, poco prima la mezzora a concludere da fuori: palla a lato. La Fidelis Andria, però, non resta a guardare. Al 34’ è Kragl che prova a beffare Brahja che comunque resta attento. Qualche minuto dopo, il portiere biancoazzurro è autore di una grandissima parata. Cross del neo-entrato Marsico per l’incornata di Da Silva: scatto di reni di Brahja che nega il vantaggio agli ospiti.

Il secondo tempo – Pochi secondi e la Fidelis Andria colpisce il palo con De Angelis: ma l’arbitro ferma tutto perchè il pallone era uscito. Pericolo scampato ma il Matera non ci mette molto a rispondere. Bella combinazione Incerti-Bello-Napolitano con quest’ultimo che in area ci prova: Esposito dice di no. I biancoazzurri al 19’ hanno un’altra bella chance. Spunto di Napolitano che si mette in proprio, beffa due avversari e mette al centro: Incerti e Infantino non si capiscono con la difesa ospite che libera. Sulla ribattuta ci prova al volo Casiello: palla di un niente a lato. Al 25’ il Matera va davvero vicino al vantaggio. Bella azione sulla sinistra: palla per Bello che trova un perfetto cross per l’incornata di Napolitano: miracolo di Esposito che devia.

IL TABELLINO

Fc Matera-Fidelis Andria 0-0

Reti: nessuna rete.

Matera (3-5-2): Brahja, Pirola, Cipolletta, Russo Bello, Incerti (dal 26’ st Muscas), Ledesma, Sicurella, Casiello (dal 32’ st Iaccarino), Infantino, Napolitano. A disposizione: Carotenuto, Baldi, Spinelli, Sirimarco, Carbone, Teyou, Gningue. Allenatore: Ciullo.

Fidelis Andria (4-2-3-1): Esposito, De Angels, Bonnin, Sirri, Ercoli (dal 32’ st Rotondi), Cancelli, Risolo, Kragl (dal 21’ st Liurni), La Monica (dal 41’ st Coquin), Jallow (dal 13’ pt Marsico), Da Silva (dal 6’ st Fantacci). A disposizione: Brezzo, Graziano, Ferrara, Ceccanti. Allenatore: Danucci.

Arbitro: Saffioti di Como.

Assistenti: Ferrara e Eliso di Castellammare di Stabia.

Note: Ammoniti: Ledesma (M) e Sirri, Ercoli e Bonnin (FA). Angoli: 4-1 per la Fidelis Andria. Recupero: 1’ pt e 4’ st. Spettatori: 3000 circa con 400 circa provenienti da Andria. Giornata tranquilla sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in pessime condizioni.

