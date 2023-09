Frontale tir-auto sulla Taranto-Massafra, un morto

Incidente stradale mortale nella mattinata di lunedì 4 settembre sulla strada che da Taranto conduce a Massafra. Per cause ancora in fase di accertamento, un tir e un’auto si scontrate frontalmente: nell’impatto, la persona al volante della vettura, una Peugeot, è deceduta sul colpo.

+++ IN AGGIORNAMENTO

