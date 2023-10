Frode sulle accise, GdF BAT sequestra 1,5 tonnellate di gasolio agricolo

BAT – Gasolio agricolo indebitamente utilizzato per un quantitativo di quasi due tonnellate. È il risultato del sequestro operato nelle scorse ore dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta, che da diverse settimane ha avviato una rete capillare di controlli per contrastare le frodi in materia di accise e di imposte indirette, che si ripercuotono sulla produzione e sui consumi dei carburanti per autotrazione.

Le Fiamme Gialle di Barletta, con il supporto della Tenenza di Margherita di Savoia, hanno rinvenuto oltre 1620 litri di gasolio agricolo assoggettato da una minore imposta, utilizzato sia da legittimi utenti di motori agricoli sia da privati cittadini. Il quantitativo energetico è stato confiscato e i fruitori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Le ispezioni non si sono limitate al solo deposito di carburante indebitamente utilizzato, ma si sono estese anche ai controlli su strada, per individuare i conducenti di automezzi e veicoli generici alimentati con gasolio irregolare. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’intento di regolarizzare il commercio del carburante sul territorio e stoppare il traffico di gasolio utilizzato in maniera illecita.

