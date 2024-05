Maxi frode fiscale a Barletta: i finanzieri del Comando provinciale Bat dall’alba stanno eseguendo numerose misure di custodia cautelare – emesse dal gip del tribunale di Trani su richiesta della Procura della repubblica – nei confronti di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali. Sono in corso di esecuzione, inoltre, sequestri di beni per un valore di 355 milioni di euro.

Maggiori dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sede del Comando provinciale Bat alle ore 10:30.

