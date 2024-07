Francavilla, ufficiale: è Nolè il nuovo allenatore dei sinnici

(di Roberto Chito) Il Francavilla riparte da Raffaele Nolè in panchina. Il club sinnico, così ha deciso di optare per la soluzione interna dopo la scelta di Ranko Lazic di tornare dietro la scrivania dopo la vittoria del campionato di Eccellenza.

Nolè, dal 2029 si è legato al club del presidente Cupparo tanto da diventare subito una bandiera. E così, dopo l’ultimo successo nel campionato regionale ha accettato la sfida di sedersi in panchina. Per Nolè sarà la prima avventura da allenatore, ma in un club che conosce davvero molto bene.

Con questa scelta, il Francavilla parte per la stagione 2024-25, quella del ritorno in Serie D. Adesso spazio al mercato: in arrivo le prime riconferme, oltre che i nuovi innesti per i rossoblu.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author