Francavilla Fontana, truffa allo Stato: 79 persone rinviate a giudizio a vario titolo

79 persone sono stati rinviate a giudizio, a vario titolo, dal gup del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli, per truffa aggravata continuata per il conseguimento di indennità di disoccupazione agricola e assegni famigliari, omissione delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini della guardia di finanza si sono concentrate tra il 2017 ed il 2021. Stando alle indagini sarebbe emerso un presunto sistema di false società agricole create per frodare Inps, Agenzia delle Entrate e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura. L’organizzatore di questa presunta truffa sarebbe stato il ragioniere Antonio de Franco, francavillese per il quale si procede in via separata. Stando alle accuse, ditte individuali e società si sarebbero scambiate favori fiscali. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 21 novembre.

