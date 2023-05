Francavilla Fontana, toto-assessori: prime indiscrezioni

E’ scattato a Francavilla Fontana il toto-assessori. Il Partito Democratico, forte dei quasi 4mila voti raccolti come lista e che hanno spianato la strada a Denuzzo per la vittoria al primo turno (soltanto Maurizio Bruno ne ha incassati 1.168), rivendica una adeguata visibilità nella formazione dell’esecutivo. Il flop del Movimento 5 Stelle potrebbe costare il posto in giunta. Il PD dovrebbe incassare la presidenza dell’assise comunale e tre poltrone in giunta. Per gli altri quattro posti disponibili in giunta, la corsa è tra “Idea per Francavilla” e la civica di Denuzzo. Entrambe le liste che hanno superato i 2mila voti (Idea 2.172 e la Civica 2.093) potrebbero rivendicare due assessorati a testa. In quel caso non ci sarebbe nessuna disponibilità per un’altra civica, Articolo 9 che si è fermata a quota 976 voti. Alla civica Idea dovrebbe andare la fascia di vice sindaco che potrebbe essere indossata da Domenico Attanasi, secondo tra tutti i candidati al consiglio comunale come numero di preferenze, ben 555.

