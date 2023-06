Francavilla Fontana, sosta invalidi: fioccano le multe per gli automobilisti incivili

Nel 2021, stando ai dati diffusi dalla Garante della disabilità Gabriella Nenna, la Polizia Locale di Francavilla Fontana ha elevato 108 verbali, di cui ben 85 per occupazione abusiva degli stalli per disabili e 17 per sosta in prossimità degli scivoli. Dati in incremento nel 2022 con 131 verbali di cui 123 riferiti all’occupazione impropria di stalli per persone con disabilità e 8 per sosta in corrispondenza di scivoli. La Garante sottolinea l’importanza di favorire altre attività “di sensibilizzazione alla cittadinanza in relazione al rispetto del Codice della strada che punti a scoraggiare l’occupazione abusiva degli stalli riservati a persone con disabilità al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone che ne hanno davvero necessità”.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp