Francavilla Fontana, il “caso” San Francesco: scuola al freddo e tra i rifiuti

FRANCAVILLA FONTANA – La campanella, si sa, suona in tutte le scuole alle 8 di mattina: puntuale, ogni giorno. Da qualche giorno suona invece alle 9, con un’ora di ritardo, alla media San Francesco di Francavilla Fontana dove i riscaldamenti non funzionano e dove, quindi, di prima mattina fa troppo freddo. È l’unica soluzione, al momento, per quel plesso dove, anni fa, fu aperto un cantiere poi abbandonato dalla ditta e dove l’impianto non dà segni di vita.

Il “caso” San Francesco: scuola al freddo e tra i rifiuti

Fosse l’unico problema: le immagini girate nel cortile della scuola mettono in evidenza una situazione di degrado, sporcizia e insicurezza, tra impalcature, materiale di risulta e rifiuti abbandonati. Della scuola San Francesco, tra diritto allo studio parzialmente intaccato e norme di sicurezza evidentemente ignorate, se ne è parlato nell’approfondimento di Antenna Sud con la consigliera comunale di opposizione Maria Passaro.

