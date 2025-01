Brindisi, furti e truffe: arrestato cuoco 35enne

Un 35enne originario di Brindisi è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Castellaneta (Taranto) con l’accusa di aver commesso una serie di furti con strappo e di aver utilizzato in modo fraudolento una carta bancomat. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Taranto su richiesta della procura.

I fatti risalgono alla scorsa estate, periodo in cui l’uomo, cuoco in un locale di Castellaneta Marina, avrebbe compiuto diversi scippi ai danni di anziani nei comuni della provincia ionica, in particolare a Massafra e Castellaneta Marina.

In un episodio, con la scusa di chiedere un’informazione, avrebbe avvicinato un’anziana alla guida della sua auto e, approfittando del finestrino abbassato, le avrebbe sottratto la borsetta dal sedile anteriore. In un’altra occasione, a Castellaneta Marina, avrebbe strappato il borsello a un pensionato durante una passeggiata, dileguandosi immediatamente. Sempre nella stessa località, avrebbe aggredito una donna per sottrarle la borsa.

Le indagini hanno inoltre rivelato che l’uomo avrebbe tentato, senza successo, di utilizzare una carta bancomat rubata per fare acquisti in alcuni negozi.

