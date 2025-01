Altre due auto in fiamme a Brindisi, indaga la Polizia

Ancora auto in fiamme a Brindisi. Poco dopo la mezzanotte di martedì una squadra del Comando di Brindisi dei Vigili del Fuoco, con il supporto di un’autobotte è intervenuta in Largo Amedeo Avogadro per l’incensio di due auto, una Fiat Panda e una Opel Meriva. Sul posto anche gli agenti della Questura di Brindisi. Indagini in corso per risalire all’origine dell’accaduto.

