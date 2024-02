Villa Castelli, scontro tra due auto: una donna in ospedale

VILLA CASTELLI – Terribile scontro tra due auto, una Panda e una Golf, sulla Strada provinciale 24 che collega Villa Castelli e Francavilla Fontana: è accaduto nella tarda mattinata di oggi, sabato 24 febbraio. Sono due le persone ferite, con una donna in gravi condizioni trasportata d’urgenza all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, in codice rosso. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale di Villa Castelli, i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

