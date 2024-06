Francavilla Fontana, scontro auto – moto: ferito centauro

FRANCAVILLA FONTANA – Scontro tra un’auto e una moto sulla strada provinciale per Grottaglie, a Francavilla Fontana, a ridosso della Zona Pip e di un’area di servizio. Ad avere la peggio un giovane centauro del posto, sbalzato dalla sua moto e poi soccorso dagli operatori del 118 prima della corsa in ospedale. Il ragazzo era cosciente. Sul posto anche gli agenti di polizia locale per i rilievi del caso.

