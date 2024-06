Francavilla Fontana, nudo per le vie del centro storico

Un uomo di mezza età ha girato nudo nel centro storico di Francavilla attraversando piazza Giovanni XXIII e via San Giovanni. C’é chi ha ripreso la scena e chi invece ha allertato la Polizia locale e i Carabinieri. L’episodio sembra si sia verificato nella giornata di oggi, domenica 23 giugno. Per fortuna, pochissima gente in giro data l’ondata di calore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author